Anasayfa Video Galeriler Gündem Skandal iddia! TSK'ya Suriyeli subay ve astsubay mı alındı ? Skandal iddia! TSK'ya Suriyeli subay ve astsubay mı alındı ? 23 Mayıs 2023 Salı Saat: 15:00 Güncelleme: 23 Mayıs 2023 Salı 15:00 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yaptığı açıklamada TSK’ya Suriyeli subay ve astsubayların alındığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646caae0da22b61e103920e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü fenomen 14 milyon TL'lik aracıyla kaza yaptı Kılıçdaroğlu'ndan Dolar kuru tahmini: ''Eğer bunlar gelirse...'' Günlük kiralık evde genç kızlı tuzak! İnternete tanışıp eve çağırdı ve... Özdağ'dan 2. tur açıklaması: Kararı yarın vereceğiz! AK Partililere ''Mevzular Açık Mikrofon'a gitmeyin'' talimatı gitmiş İmamoğlu ''montaj değil gerçek'' dedi ve acı gerçeği paylaştı Alparslan Türkeş Vakfı 2. tur kararını verdi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Celal Şengör'ü eşine böyle şikayet etti Kilosu 2 bin lira! Topraktan servet fışkırıyor