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  4. Skandal iddia! TSK'ya Suriyeli subay ve astsubay mı alındı ?

Skandal iddia! TSK'ya Suriyeli subay ve astsubay mı alındı ?

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yaptığı açıklamada TSK’ya Suriyeli subay ve astsubayların alındığını duyurdu.

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