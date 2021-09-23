Skandal itiraf: ''Bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldı''

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl canlı yayında "küçük bebeklere, yanlışlıkla Hebatit B ve kızamık yerine Covid aşısı yapıldı. Hiçbir yan etki ve olumsuz sonuçla karşılaşılmadı" dedi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614c2ac7c35faa581c5d55a3" allowfullscreen></iframe>