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Skandal itiraf: ''Bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldı''

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl canlı yayında "küçük bebeklere, yanlışlıkla Hebatit B ve kızamık yerine Covid aşısı yapıldı. Hiçbir yan etki ve olumsuz sonuçla karşılaşılmadı" dedi.

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