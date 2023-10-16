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Skandal! Küçücük çocuklara nişan yaptılar

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Mardin Kızıltepe'de 8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara nişan töreni yapılmasına ilişkin görüntülere inceleme başlatıldı.

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