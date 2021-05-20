Anasayfa Video Galeriler Gündem Skandal olay: Öğretmen, online derste sevgilisini göğsünden öptü Skandal olay: Öğretmen, online derste sevgilisini göğsünden öptü 20 Mayıs 2021 Perşembe Saat: 18:41 New York'un en prestijli okullarından birinde online ders sırasında bir öğretmen, sevgilisinin göğsünden öptü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60a683230ec4c76c3f6b11d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR DSÖ: Onaylanan aşılar mutasyonla karşı etkili Bakan Soylu: Alarm durumunda bekliyoruz Ali Koç resmen açıkladı: Başkan adayı olacak mı? Porsuk Çayı temizlenirken vahşet ortaya çıktı Bakan Akar: Teröristler neredeyse biz orada olacağız 14 yıllık karısı başka bir kadınla kaçtı Akşener'in İkizdere ziyaretinde gerin anlar... ''Sizi Allah'a havale ediyorum'' İmzalar atıldı: 90 milyon doz aşı geliyor Cami avlusundan Roma dönemine ait mozaik çıktı