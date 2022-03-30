Anasayfa Video Galeriler Gündem Skandal olay: Polis memuru, görevi sırasında cinsel ilişkiye girerken yakalandı Skandal olay: Polis memuru, görevi sırasında cinsel ilişkiye girerken yakalandı 30 Mart 2022 Çarşamba Saat: 16:05 Amerika Birleşik Devletleri’nin Georgia eyaletinde görev yapan Larry Thompson isimli bir polis memuru, üniformasıyla arabasından cinsel ilişkiye girerken kameralara yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6244559b21e8064339205e47" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti asgari ücrete ek zam, 3600 ek gösterge ve EYT'liler için tarihi açıkladı Rusya, Ukrayna'nın S-300'lerini havaya uçurdu 5 yaşındaki çocuğun gözü önünde dehşet saçtı Babacan'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye: ''Birbirinizin yüzüne nasıl bakabiliyorsunuz?'' Kadın yolcudan minibüs şoförüne ''Will Smith'' tokadı! MAK Araştırma Başkanı son anketi ''hiç bir zaman böyle bir oran görmedik'' diyerek açıkladı Hande Erçel yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Bakın kimin eski sevgilisiymiş... Yabancı uyrukluların sokak ortasındaki tekme tokat kavgası kamerada Üniversite öğrencisi genç kadın kabusu yaşadı! Görüntüler korkunç