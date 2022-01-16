Anasayfa Video Galeriler Gündem Skandal! Ünlü şarkıcı ''hava soğuk'' deyip konsere çıkmadı Skandal! Ünlü şarkıcı ''hava soğuk'' deyip konsere çıkmadı 16 Ocak 2022 Pazar Saat: 20:45 Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde düzenlenen Manuş Baba konseri sanatçı "hava soğuk" dediği için iptal edildi. Manuş Baba'yı bekleyen binlerce kişi isyan etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e459d181c05e664f66ff13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Melih Gökçek: ''Darbeyi ben önledim'' İstanbul'da 4 aylık hamile ve bebekli kadına kabusu yaşattılar Sokak köpekleri yaşlı kadını hastanelik etti Metroda dehşet! Kadını raylara itti! Gülşen, ''İzzet Yıldızhan'ı çıldırtacak''! Bu sefer mayoyla oryantal şov yaptı İstanbul'da dev dalga İETT otobüsünün camını kırdı İstanbul'da ''gürültü'' kavgası! Yaralılar var 2 bin 500 rakımlı dağ köylerinde 5 metre karla mücadele sürüyor Sahte aşıcı hemşire böyle yakalandı! Skandal görüntü!