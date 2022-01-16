  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Skandal! Ünlü şarkıcı ''hava soğuk'' deyip konsere çıkmadı

Skandal! Ünlü şarkıcı ''hava soğuk'' deyip konsere çıkmadı

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde düzenlenen Manuş Baba konseri sanatçı "hava soğuk" dediği için iptal edildi. Manuş Baba'yı bekleyen binlerce kişi isyan etti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Melih Gökçek: ''Darbeyi ben önledim''
İstanbul'da 4 aylık hamile ve bebekli kadına kabusu yaşattılar
Sokak köpekleri yaşlı kadını hastanelik etti
Metroda dehşet! Kadını raylara itti!
Gülşen, ''İzzet Yıldızhan'ı çıldırtacak''! Bu sefer mayoyla oryantal şov yaptı
İstanbul'da dev dalga İETT otobüsünün camını kırdı
İstanbul'da ''gürültü'' kavgası! Yaralılar var
2 bin 500 rakımlı dağ köylerinde 5 metre karla mücadele sürüyor
Sahte aşıcı hemşire böyle yakalandı! Skandal görüntü!