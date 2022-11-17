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  4. Skandallar kraliçesinden ''duşta cinsel ilişki'' teklifi

Skandallar kraliçesinden ''duşta cinsel ilişki'' teklifi

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Attığı her adım yaptığı her açıklama olay olan Kim Kardashian Met Gala’sı sonraqsında Pete Davidson'a "duşta cinsel ilişki" teklifi ettiği etmiş.

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