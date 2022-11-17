Anasayfa Video Galeriler Gündem Skandallar kraliçesinden ''duşta cinsel ilişki'' teklifi Skandallar kraliçesinden ''duşta cinsel ilişki'' teklifi 17 Kasım 2022 Perşembe Saat: 10:30 Güncelleme: 17 Kasım 2022 Perşembe 10:30 Attığı her adım yaptığı her açıklama olay olan Kim Kardashian Met Gala’sı sonraqsında Pete Davidson'a "duşta cinsel ilişki" teklifi ettiği etmiş. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6375e31cf0aac94cd276b7e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolcu uçağında akıl almaz tartışma! Küfürler havada uçuştu Acil serviste ilginç anlar! Gören dönüp bir daha baktı PKK'dan kaçan genç kızdan korkunç itiraflar Korkunç olay kamerada! Telefonla konuşurken ''yerin dibine'' indi TRT ekranlarında skandal ifade! Tepkiler çığ gibi Prof. Dr. Ersan Şen'den AK Parti - HDP yakınlaşması için canlı yayına damgasını vuran sözler Ümit Özdağ'dan şoke eden ''suikast'' iddiası Tarkan'ın yeni şarkısından ilk paylaşım Gideceği durağı soran yolcu ile şoför arasında tartışma: Cehennemin dibine gidin