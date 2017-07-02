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  3. 02 Temmuz 2017 14:15

Skorsky pilotu helikopterle Mehmetçiği selamladı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütüne karşı başarılı operasyonlara imza atan Mehmetçiğe bir tebrik de Skorsky pilotundan geldi. Kahraman askerleri almaya gelen pilot, helikopterle askerleri selamladı.

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