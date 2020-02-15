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  3. 15 Şubat 2020 13:40

SMO, Esed'ın askerlerini işte böyle havaya uçurdu

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, rejim güçlerini sigara molası yaptığı sırada vurdu. Söz konusu görüntüler, sosyal medya üzerinden servis edildi.

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