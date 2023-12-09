Sobaya tiner döktü, sonrası korkunç!

İstanbul Maltepe'de bir atölyede ısınmak için yakılan sobaya tiner döken Z.Ç., patlama sonucu alevlere teslim oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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