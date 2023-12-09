Anasayfa Video Galeriler Gündem Sobaya tiner döktü, sonrası korkunç! Sobaya tiner döktü, sonrası korkunç! 09 Aralık 2023 Cumartesi Saat: 13:35 Güncelleme: 09 Aralık 2023 Cumartesi 13:35 İstanbul Maltepe'de bir atölyede ısınmak için yakılan sobaya tiner döken Z.Ç., patlama sonucu alevlere teslim oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657442fec24c96d07d0d2e03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul trafiğinde ''yuh artık'' dedirten taksi Sabaha kadar süren yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı Huzurevinde bastonlu cinayet! Yaşlıların kavgası kanlı bitti Sosyal medyada ''her gece canım istiyor'' gözaltısı Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye de araç sahibine de ceza kesildi Yağışlar fena vurdu! Bir ilimiz daha sular altında Motosiklet sürücüsü ile yayanın 1 saat süren, keçileri bile kıskandıran inadı Starbucks protestosunda skandal görüntü: Müşterilere küfür etti, polise saldırdı! Bakan Yerlikaya duyurdu: İskoçlar çetesi çökertildi