Sobayı mazotla tutuşturmak isterken evi yaktı: 2 yaralı
15 Nisan 2019 12:00
Sobayı mazotla tutuşturmak isterken evi yaktı: 2 yaralı
Erzincan merkeze bağlı Ürek köyünde mazotla sobayı tutuşturmak isteyen kişi, mazotun parlaması üzere evini yaktı. 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı olayda eşyaları, 60 yıllık anıları yanan Töhve ana, gözyaşlarına boğularak hüngür hüngür ağladı. Olay, Erzincan merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ürek Köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ailesi tarlaya çalışmaya giden...