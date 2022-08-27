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  4. ''Şofeer şofer'' sözleriyle tanınan Makbule Tokmak hayatını kaybetti

''Şofeer şofer'' sözleriyle tanınan Makbule Tokmak hayatını kaybetti

Şarkıcı Kibariye'nin ''Şofeer şofer'' sözleriyle hafızalara kazınan annesi Makbule Tokmak, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

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