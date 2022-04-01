  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Şoförden yolculara trip: Şoförden olmayanlar insin aşağıya

Şoförden yolculara trip: Şoförden olmayanlar insin aşağıya

Antalya’da ön kapıdan inmek isteyen bir yolcuyla tartışan halk otobüsü şoförü, sözleriyle yolcuları gülme krizine soktu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Şarkıcı Kurtuluş Kuş tecavüz iddiaları için sessizliğini bozdu
Gülşen sahnede Twerk yaptı konser alanı yıkıldı
''Ramazan ayını karşılıyoruz'' deyip paylaştı, tepkiler çığ oldu
Erkek arkadaşı ile görüşen kadını dövüp, kameraya aldırdı
İYİ Partili isim için olay iddia: İstifa edip o partinin başına mı geçecek ?
Animasyon filmi değil, gerçek! Hem de Türkiye'de görüntülendi
İstanbul'da asker uğurlamak isterken trafiği birbirine kattılar
Yanarak ölmüştü... Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kaza kamerada!
Çok nadir görülen ''ters yıldırım'' kameraya yansıdı