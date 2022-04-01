Anasayfa Video Galeriler Gündem Şoförden yolculara trip: Şoförden olmayanlar insin aşağıya Şoförden yolculara trip: Şoförden olmayanlar insin aşağıya 01 Nisan 2022 Cuma Saat: 18:15 Antalya’da ön kapıdan inmek isteyen bir yolcuyla tartışan halk otobüsü şoförü, sözleriyle yolcuları gülme krizine soktu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6247170f91214356b372a2d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şarkıcı Kurtuluş Kuş tecavüz iddiaları için sessizliğini bozdu Gülşen sahnede Twerk yaptı konser alanı yıkıldı ''Ramazan ayını karşılıyoruz'' deyip paylaştı, tepkiler çığ oldu Erkek arkadaşı ile görüşen kadını dövüp, kameraya aldırdı İYİ Partili isim için olay iddia: İstifa edip o partinin başına mı geçecek ? Animasyon filmi değil, gerçek! Hem de Türkiye'de görüntülendi İstanbul'da asker uğurlamak isterken trafiği birbirine kattılar Yanarak ölmüştü... Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kaza kamerada! Çok nadir görülen ''ters yıldırım'' kameraya yansıdı