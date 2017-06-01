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  3. 01 Haziran 2017 22:15

Şoförün kadının üzerine yürüdüğü görüntüler tepki çekti

İSTANBUL'da bir şoförün, otobüsü durdurarak tartıştığı kadının üzerine yürüdüğü görüntüler sosyal medyada paylaşılarak tepki çekti.

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