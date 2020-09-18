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  3. 18 Eylül 2020 15:10

Şoförünün uyuduğu Tesla araç 150 kilometre hıza çıktı

Kanada'da şoförün otomatik pilot moduna alarak araç içinde uyuduğu Tesla marka otomobil hız sınırını aşarak 150 kilometre hıza çıktı.

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