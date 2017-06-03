  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 03 Haziran 2017 12:45

Sofralara gelmeden el konuldu! Mide bulandıran olay

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kaçak olarak kanatlı hayvan kesimi yapılan bir tesise yetkililerce baskın yapıldı.

Video Galeri
Vatandaşlar saz ve org almak için bu 2 çocuğu arıyor
Vatandaşlar saz ve org almak için bu 2 çocuğu arıyor
Video Galeri
Kararsız kaldı, bariyere girdi
Kararsız kaldı, bariyere girdi
Video Galeri
Güpegündüz kuruyemiş dükkânı soygunu kameralara yansıdı
Güpegündüz kuruyemiş dükkânı soygunu kameralara yansıdı
Video Galeri
Marketteki sucukları böyle çaldı!
Marketteki sucukları böyle çaldı!
Video Galeri
Hırsızları önce tekme tokat dövdüler, sonra polise teslim ettiler
Hırsızları önce tekme tokat dövdüler, sonra polise teslim ettiler
Video Galeri
Kabin memuru, uçakta bir yaşındaki bebeğin hayatını kurtardı
Kabin memuru, uçakta bir yaşındaki bebeğin hayatını kurtardı