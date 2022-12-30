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  4. Soğuğuyla meşhur ilimizde sıcaklık eksi 7'ye düştü; göl buz tuttu

Soğuğuyla meşhur ilimizde sıcaklık eksi 7'ye düştü; göl buz tuttu

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Sivas'ta dondurucu soğukların etkisiyle Serpincik Göleti'nin yüzeyi kısmen buz tuttu.

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