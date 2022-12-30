Anasayfa Video Galeriler Gündem Soğuğuyla meşhur ilimizde sıcaklık eksi 7'ye düştü; göl buz tuttu Soğuğuyla meşhur ilimizde sıcaklık eksi 7'ye düştü; göl buz tuttu 30 Aralık 2022 Cuma Saat: 14:00 Güncelleme: 30 Aralık 2022 Cuma 14:00 Sivas'ta dondurucu soğukların etkisiyle Serpincik Göleti'nin yüzeyi kısmen buz tuttu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63aec4cbdb89fb57b8638e33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TRT, sınavsız, mülakatsız binlerce personel Buz pistinde Wednesday şöleni Bir erken seçim tarihi iddiası daha: 9 Nisan... Ankara'da korkutucu sesler sonrası ortaya çıkan ''gizem'' görüntülendi İmamoğlu sordu, gençler yanıtladı: Huzur, adalet, iyi ekonomi, düşünce özgürlüğü, saygı istiyoruz Türkiye'ye Rus akını sürüyor! Yazın Antalya'ya, kışın ise... AK Parti'yi tencerede taş kaynatıp fatura yaktılar protesto ettiler Film sahnesi değil gerçek: İskele ve fener donup buz tuttu Profesör canlı yayında diplomasını yırttı