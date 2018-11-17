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  3. 17 Kasım 2018 16:05

Soğuk kış günlerinde insanın içini ısıtan çeşmeler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hastane ve üniversite bahçelerine kurulan çorba çeşmeleri, soğuk kış günlerinden vatandaşların içini ısıtıyor. Sabahın erken saatlerinde okula giden öğrenciler ile hasta yakınlarının yoğun olduğu bölgelerde kurulan çorba çeşmeleri, soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtıyor. Sabahın erken saatlerinde yollara dökülen vatandaşlar, çeşmelerden...

Bilgin Pro
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