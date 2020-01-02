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  3. 02 Ocak 2020 13:45

Şok iddia! Yemen'de Vestel'e ait İHA mı düşürüldü ?

Yemen’de, Suudi Arabistan’a ait Vestel yapımı “Karayel” insansız hava aracının düşürüldüğü ileri sürüldü.

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