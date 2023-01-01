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  4. Şok Market 1.000 adet üründe fiyatları sabitledi

Şok Market 1.000 adet üründe fiyatları sabitledi

ŞOK Marketler Ocak ayı sonuna kadar bin adet üründe fiyatlarını sabitlediğini açıkladı.

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