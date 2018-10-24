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  3. 24 Ekim 2018 13:06

Sokağa atılan pitbull anne kıza dehşeti yaşattı

Kırşehir'de okul servisini beklerken pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanan anne ile kızı, hastaneye kaldırıldı. Ölümden dönen küçük kızın kafasında doku kaybı olduğu ve ameliyata alınacağı belirtildi.

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