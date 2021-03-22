Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokağa çıkamayan kadınlar, cama çıktı! Sokağa çıkamayan kadınlar, cama çıktı! 22 Mart 2021 Pazartesi Saat: 07:55 İstanbul Sözleşmesi'ni Uygula Kampanya Grubu'nun çağrısıyla saat 21.00'de pencere ve balkonlarında ses çıkarma eylemi yapan kadınlar, "İstanbul Sözleşmesi Bizimdir" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6058233b84c188214764ff83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Berat Albayrak’ın dönüşüne hazır olun'' Sirkte korku dolu anlar! Filler dehşet saçtı Genç kadını ve çocuklarını dayaktan mahalleli kurtardı! Teşkilat'a damgasını vuran sahne Masumlar Apartmanı'na sürpriz transfer Dolar alev aldı; CHP, Erdoğan'ın bu konuşmasını paylaştı! Rejim güçlerinden İdlib'e kanlı saldırı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü Abdullah Gül’den Bahçeli'ye ''videolu'' yanıt