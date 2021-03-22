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Sokağa çıkamayan kadınlar, cama çıktı!

İstanbul Sözleşmesi'ni Uygula Kampanya Grubu'nun çağrısıyla saat 21.00'de pencere ve balkonlarında ses çıkarma eylemi yapan kadınlar, "İstanbul Sözleşmesi Bizimdir" dedi.

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