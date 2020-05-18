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  3. 18 Mayıs 2020 22:25

Sokağa çıkma izninde kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, dün 65 yaş üzeri için getirilen 6 saatlik sokağa çıkma izninde kaybolan 69 yaşındaki Hüseyin Kamacı’nın cesedi bulundu.

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