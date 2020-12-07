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  3. 07 Aralık 2020 11:45

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının saat 05.00 itibariyle sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

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