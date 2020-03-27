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TÜRKİYE'DE BİR İLK! BELDE KARANTİNAYA ALINDI
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  3. 27 Mart 2020 15:35

Sokağa çıkma yasağı olacak mı ? İşte hükümetin planı

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında Ankara'nın koronavirüs salgınıyla ilgili atacağı adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

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