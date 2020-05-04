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  3. 04 Mayıs 2020 08:30

Sokağa çıkma yasağı sırasında inanılmaz görüntü!

Samsun’un Atakum ilçesi Cağaoğlu Bulvarı’nda, sabah 04.00 sularında yüze yakın koyun görüldü. Boş caddelerdeki sessizliği koyunların boynundaki zil sesleri bozdu.

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