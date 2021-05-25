Sokağa çıkma yasağına rağmen.... Onlarca kişi Soylu için sokaktaydı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yapmak üzere Habertürk'te yayına çıktı. Çıkışta bina önünde toplanan bir grup, Soylu lehine tezahürat yaptı.

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