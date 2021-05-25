Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokağa çıkma yasağına rağmen.... Onlarca kişi Soylu için sokaktaydı Sokağa çıkma yasağına rağmen.... Onlarca kişi Soylu için sokaktaydı 25 Mayıs 2021 Salı Saat: 07:35 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yapmak üzere Habertürk'te yayına çıktı. Çıkışta bina önünde toplanan bir grup, Soylu lehine tezahürat yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ac7e9c89ab387646529053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Soylu: ''Sedat Peker bir kıza tecavüz etmiş'' Giresun'da faciadan dönüldü 43 ilin geçiş noktasında trafik durdu Çekirgeler çiftçinin kabusu oldu ''Tayyip Erdoğan giderse Suriye gibi olacağız'' Hacamat yaptırmak istedi, anüsüne çay bardağı kaçtı Yine Taksim yine çıplak turist: Gözaltına alınmamak için soyundu Yine İstanbul yine çıplak turist: Gözaltına alınmamak için soyundu Esnafa hibe desteği başvuruları başlıyor: Başvurular nasıl yapılacak?