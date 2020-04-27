  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 27 Nisan 2020 13:20

Sokağa çıkma yasağında bakkal ve market teklifi

İçişleri Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu, 09.00-14.00 saatleri arasındaki temel ihtiyaç uygulamasına halkın büyük oranda uyduğunu ifade eden gazeteci Deniz Zeyrek, bunun yaygınlaştırılabileceğini ve sürekli hale getirilebileceğini söyledi.

Video Galeri
Taksim Atatürk anıtına çirkin saldırı
Taksim Atatürk anıtına çirkin saldırı
Video Galeri
Can Ataklı açıkladı: İsveç’ten getirilen koronalı Türk vatandaşıyla ilgili gerçek ne?
Can Ataklı açıkladı: İsveç’ten getirilen koronalı Türk vatandaşıyla ilgili gerçek ne?
Video Galeri
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik durdu!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik durdu!
Video Galeri
Bu bir ilk... Mahyalarda ilk kez ''Ramazan'' yazmayacak
Bu bir ilk... Mahyalarda ilk kez ''Ramazan'' yazmayacak
Video Galeri
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 3 sivil öldü
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 3 sivil öldü
Video Galeri
Adalar için kısıtlama başladı!
Adalar için kısıtlama başladı!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM