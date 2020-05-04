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  3. 04 Mayıs 2020 18:10

Sokağa çıkma yasağında ilginç görüntü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde, tanınmamak için yüz maskesi takarak sokağa çıkan genç, polisi görünce eve kaçtı.

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