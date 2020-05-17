  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 17 Mayıs 2020 13:35

Sokağa çıkma yasağında motosiklet ile tur atarken böyle yakalandı!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük yasağa rağmen motosiklet ile tur atan Türkmenistan vatandaşı yakalandı.

Video Galeri
Meteoroloji uzmanından kavurucu sıcaklarla ilgili uyarı: ''Bu bir afettir''
Meteoroloji uzmanından kavurucu sıcaklarla ilgili uyarı: ''Bu bir afettir''
Video Galeri
Los Angeles’ta yangın, ‘Acil Durum’ ilan edildi
Los Angeles’ta yangın, ‘Acil Durum’ ilan edildi
Video Galeri
Başakşehir Şehir Hastanesi'nde son durum! Havadan görüntülendi
Başakşehir Şehir Hastanesi'nde son durum! Havadan görüntülendi
Video Galeri
Van Gölü'nde tarihi anlar! Uçan balıkların göçü başladı
Van Gölü'nde tarihi anlar! Uçan balıkların göçü başladı
Video Galeri
Eşini taciz edeni av tüfeğiyle vurdu
Eşini taciz edeni av tüfeğiyle vurdu
Video Galeri
Görme engelli yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu
Görme engelli yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM