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  3. 02 Eylül 2020 12:40

Sokak düğünü, meydan savaşına döndü!

Antalya’da sokak ortasında yapılan düğünde kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu. Bir kişinin başından yaralandığı olay, polisin olay yerine gelmesiyle son buldu.

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