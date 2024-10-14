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Sokak düğünü, meydan savaşına dönüştü

İstanbul Avcılar'da roman düğünü sonrası ortalık bir anda karıştı. Yaşanan kavgayı polis güçlükle ayırdı. O anlar kameraya yansıdı.

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