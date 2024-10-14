Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak düğünü, meydan savaşına dönüştü Sokak düğünü, meydan savaşına dönüştü 14 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 13:56 İstanbul Avcılar'da roman düğünü sonrası ortalık bir anda karıştı. Yaşanan kavgayı polis güçlükle ayırdı. O anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670cf8c7cc0d36e79a04f863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hastanede çocuğa istismar iddiasına linç girişimi: Yakalandı, serbest bırakıldı İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir: TFF'den açıklama geldi Türkiye'nin en büyük krater gölüne sonbaharda turist akını Türkiye'nin 8 asırlık şahesierindeki gizemli ses tekrar duyuldu Suç makinesi kapkaççı yakalandı: 2 cinayetten araması da varmış Adalet Bakanı açıkladı: 2 yıl altı cezalar, iyi hal indirimi, çözüm süreci, Anayasa değişikliği Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın paniği Savcıya makamında tehdit kamerada: Hepsi yakalandı Türkiye'nin bir cenneti daha yok oldu: Göl, çöl oldu