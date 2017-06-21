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  3. 21 Haziran 2017 15:45

Sokak kedilerine uygulanan şiddet kamerada

Bayrampaşa’da bir vatandaşın sokak kedilerine uyguladığı şiddet güvenlik kameralarına yansıdı. Mahalle sakinlerinin baktığı sokak kedilerine oldukça sert davranan şahsın tavrı ise büyük tepki topladı.

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