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Sokak köpeği küçük çocuğa böyle saldırdı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ailesiyle yolda yürüyen 4 yaşlarındaki kız çocuğuna sokak köpeği saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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