Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak köpeği küçük çocuğa böyle saldırdı Sokak köpeği küçük çocuğa böyle saldırdı 13 Haziran 2023 Salı Saat: 16:25 Güncelleme: 13 Haziran 2023 Salı 16:25 Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ailesiyle yolda yürüyen 4 yaşlarındaki kız çocuğuna sokak köpeği saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64886e421b22290b66022ec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Mesele İstanbul'dan ibaret değil İstanbul'da tacizciye meydan dayağı Deprem uzmanı bu illerimiz için endişe veren uyarı Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarına şap karantinası İstanbul'da akıl almaz intihar girişimi: Döve döve kurtardılar! Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen güzel şarkıcıdan boğazda dans şov 400 metre derinlikte oltaya takılan köpek balığı şoke etti 1 tonluk dev boğanın fiyatı dudak uçuklattı Bahçeli maaş zamları için söz verdi