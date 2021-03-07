Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak köpeğini hedef tahtasına çevirmişler! Sokak köpeğini hedef tahtasına çevirmişler! 07 Mart 2021 Pazar Saat: 14:40 Edirne'nin Keşan ilçesinde hasta olduğu sanılarak veterinere götürülen sokak köpeğinin çekilen röntgen filminde av tüfeğiyle vurulduğu ve vücudunda çok sayıda saçma olduğu belirlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6044bbc24ba7e304701b4d4b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Milyonluk otomobiliyle şov yaparken refüje çıktı Çelik yelek giyip, uzun namlulu silahlarla taradılar! Bunu da gördük! Böyle şeker mi olur? Çiçek satarak kızını Oxford'da okutuyor Cep telefonu alev topuna döndü! Korku dolu anlar kamerada MSB: MAM-L füzesi hedefi tam isabet vurdu İstanbul'da korkunç olay! Tartıştığı esnafı aşağı attı CNN Türk canlı yayınında ikinci küfür şoku! Sokak ortasında eski eşini öldüresiye dövdü