Sokak köpeğini hedef tahtasına çevirmişler!

Edirne'nin Keşan ilçesinde hasta olduğu sanılarak veterinere götürülen sokak köpeğinin çekilen röntgen filminde av tüfeğiyle vurulduğu ve vücudunda çok sayıda saçma olduğu belirlendi.

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