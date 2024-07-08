Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak köpekleri bir çocuğu daha parçaladı Sokak köpekleri bir çocuğu daha parçaladı 08 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 10:06 Güncelleme: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 10:06 Adana'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668b8ff9821c10b5760f1bd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Laf atma kavgasında çekti vurdu: O anlar kamerada ''Evde paketleme işi'' yalanıyla yüzlerce kişi dolandırıldı: Çok sayıda gözaltı var Minibüsteki kavga sokağa taştı; yumruklar havada uçuştu Herkesin evinde var... Uzmanlardan ''erken ergenliğe neden oluyor'' uyarısı Çiftçi kavurucu sıcağa karşı çözümü buldu Sürücülerin yol kavgası zincirleme kazaya yol açtı: Yaralılar var 13 ilde ''sapık'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var İzmir için felaket uyarısı: Önlem alınmazsa sular altında kalacak Antalya'da bir binada kötü koku şikayeti üzerine olay yerine gelen ekipler, dairede ikamet eden kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.