Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak köpekleri bir kişiye daha kabusu yaşattı Sokak köpekleri bir kişiye daha kabusu yaşattı 20 Ocak 2022 Perşembe Saat: 08:10 Bakırköy'de bir kişi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden kurtulmak isteyen Karaağaç araçların altında kalma tehlikesi geçirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e8eecb10857b767e634d83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da otelde dehşet! Otele davet ettiği adam tarafından bıçaklandı Gaziantep'te kar esareti: Yüzlerce araç mahsur! Vali son durumu açıkladı Galericiler Sitesi'nin çatısı çöktü; 7 milyon TL'lik zarar var! ''Gerekirse simit yenecek'' demişti... Hülya Avşar lüks restoranda görüntülendi Karabük beyaza büründü! Park halindeki araçlar kayboldu Kardan kapanan Antalya-Konya yolu ulaşıma açıldı Prof. Dr. Naci Görür, ''bardağı taşıran son damla'' diyerek Marmara Depremi'ni işaret etti Türkiye kara teslim! TEM Ankara yönü yeniden ulaşıma açıldı Mardin'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var