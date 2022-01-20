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Sokak köpekleri bir kişiye daha kabusu yaşattı

Bakırköy'de bir kişi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden kurtulmak isteyen Karaağaç araçların altında kalma tehlikesi geçirdi.

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