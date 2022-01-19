Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak köpekleri İmran'ın yüzünü parçaladı Sokak köpekleri İmran'ın yüzünü parçaladı 19 Ocak 2022 Çarşamba Saat: 12:10 Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde kar yağışının altında öz çekim yapmak isteyen 14 yaşındaki çocuğa, sokak köpekleri saldırdı. Yüzü parçalanan genç kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e7d5a297f691073823bb33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akşener'in teröristbaşı Öcalan'la ilgili sözleri salonda ayakta alkışlandı Esenyurt'ta korku dolu anlar! Yüzsüz hırsızdan ''pes'' dedirten not... Atatürk Havalimanı'nda kalan o uçak 12'ye bölündü Direksiyon sınavında kalan kızı için öğretmenine saldırdı Kar şehri esir aldı, AK Partili belediye başkanı Şahin'in tepkisi olay oldu İmamoğlu'ndan Erdoğan'a metro göndermesi Ebru Polat'dan çok konuşulacak ''Devlet Bahçeli'' iddiası Ankara'da korkutan patlama