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  4. Sokak köpekleri İmran'ın yüzünü parçaladı

Sokak köpekleri İmran'ın yüzünü parçaladı

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde kar yağışının altında öz çekim yapmak isteyen 14 yaşındaki çocuğa, sokak köpekleri saldırdı. Yüzü parçalanan genç kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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