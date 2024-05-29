Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak köpekleri uyutulacak mı? Erdoğan açıkladı Sokak köpekleri uyutulacak mı? Erdoğan açıkladı 29 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 13:40 Güncelleme: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 13:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanları düzenlemesinin detaylarını açıkladı. Erdoğan, ''Sahipsiz hayvanlar kısırlaştırılıp aşılanacak ve sahiplerine verilecek. Bunu başarabilirsek bir sonraki adıma da ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz.'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6657062de1d23615910be673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AJet uçağı farklı ile indi, yolcular isyan etti Muğla'da orman yangını İstanbul Havalimanı'nda şaşırtan uyuşturucu operasyonu Tefeciler baskın: Bir suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı var Bakan Şimşek açıkladı: ''Sona geldik'' Terörden temizlenen bölgede kendi kendi yetişiyor, kilosu 100 TL'den satılıyor Antalya'nın kurak ve atıl arazileri, Antep fıstığıyla hayata döndü Yolun karşısına geçen otomobil yayaya böyle çarptı Herkes altına bakarken asıl kazandıran gümüş oldu