  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Sokak köpekleri uyutulacak mı? Erdoğan açıkladı

Sokak köpekleri uyutulacak mı? Erdoğan açıkladı

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanları düzenlemesinin detaylarını açıkladı. Erdoğan, ''Sahipsiz hayvanlar kısırlaştırılıp aşılanacak ve sahiplerine verilecek. Bunu başarabilirsek bir sonraki adıma da ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz.'' dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
AJet uçağı farklı ile indi, yolcular isyan etti
AJet uçağı farklı ile indi, yolcular isyan etti
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
İstanbul Havalimanı'nda şaşırtan uyuşturucu operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda şaşırtan uyuşturucu operasyonu
Tefeciler baskın: Bir suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı var
Tefeciler baskın: Bir suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı var
Bakan Şimşek açıkladı: ''Sona geldik''
Bakan Şimşek açıkladı: ''Sona geldik''
Terörden temizlenen bölgede kendi kendi yetişiyor, kilosu 100 TL'den satılıyor
Terörden temizlenen bölgede kendi kendi yetişiyor, kilosu 100 TL'den satılıyor
Antalya'nın kurak ve atıl arazileri, Antep fıstığıyla hayata döndü
Antalya'nın kurak ve atıl arazileri, Antep fıstığıyla hayata döndü
Yolun karşısına geçen otomobil yayaya böyle çarptı
Yolun karşısına geçen otomobil yayaya böyle çarptı
Herkes altına bakarken asıl kazandıran gümüş oldu
Herkes altına bakarken asıl kazandıran gümüş oldu