Sokak köpekleri uyutulacak mı? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanları düzenlemesinin detaylarını açıkladı. Erdoğan, ''Sahipsiz hayvanlar kısırlaştırılıp aşılanacak ve sahiplerine verilecek. Bunu başarabilirsek bir sonraki adıma da ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz.'' dedi.

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