Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak köpekleri yaşlı kadını hastanelik etti Sokak köpekleri yaşlı kadını hastanelik etti 16 Ocak 2022 Pazar Saat: 12:40 Aydın'ın Söke ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan 63 yaşındaki kadın tedavi altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e3e82668d28d065e4325d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gülşen, ''İzzet Yıldızhan'ı çıldırtacak''! Bu sefer mayoyla oryantal şov yaptı İstanbul'da dev dalga İETT otobüsünün camını kırdı İstanbul'da ''gürültü'' kavgası! Yaralılar var 2 bin 500 rakımlı dağ köylerinde 5 metre karla mücadele sürüyor Sahte aşıcı hemşire böyle yakalandı! Skandal görüntü! Kabus gerçek oldu! Tsunami alarmı verildi Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası Aydın'da açıldı Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştı Otizmli gencin köpeğini pitbull zannederek silahla vurdu