Sokak köpeklerinin çocuğa saldırdı anlar kamerada

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki başıboş köpekler, 10 yaşındaki bir çocuğa saldırdı. Çocuğun vücudunda derin yara izleri oluştuğu öğrenildi. Korku dolu o anlar ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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