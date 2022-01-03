Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak köpeklerinin çocuğa saldırdı anlar kamerada Sokak köpeklerinin çocuğa saldırdı anlar kamerada 03 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 02:50 Ankara'nın Altındağ ilçesindeki başıboş köpekler, 10 yaşındaki bir çocuğa saldırdı. Çocuğun vücudunda derin yara izleri oluştuğu öğrenildi. Korku dolu o anlar ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d23a4a97937d5e9a2e30c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kadına şiddet kamerada! Önce soydu, sonra yaktı, sonra bir daha soydu! Skandal görüntüler! Polis, köpeklerle göstericilere saldırdı AK Partili belediyenin etkinliğinde Atatürk'e hakaret Kılıçdaroğlu, 2022 yılındaki önceliğini açıkladı Ankara'da bir pitbull dehşeti daha! 10 yaşındaki çocuğa saldırdılar Dünyanın en garip penaltısı: 1 milyon kişi izledi İstanbul'da olay görüntü: Bir kamyon dolusu Afgan'ı İstanbul'un ortasına bırakıp kaçtılar Derin Talu kameraları görünce kucak kucağa kaçtı