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TÜRK-İŞ'İN ZAM TALEBİ BELLİ OLDU
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  3. 19 Haziran 2019 13:49

Sokak lambası altında ders çalışırken hayatı değişti!

Sokak lambasının altında ders çalışan çocuğun görüntüleri sosyal medyaya yayılmıştı. Kısa sürede farklı yorumları bir araya getiren bu görüntü umudun habercisi oldu.

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