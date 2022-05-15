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  4. Sokak müzisyeni gencin flüt performansı viral oldu

Sokak müzisyeni gencin flüt performansı viral oldu

Sosyal medyada sokak müzisyeni bir gencin videosu kısa sürede gündem oldu.

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