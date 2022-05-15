Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak müzisyeni gencin flüt performansı viral oldu Sokak müzisyeni gencin flüt performansı viral oldu 15 Mayıs 2022 Pazar Saat: 11:45 Sosyal medyada sokak müzisyeni bir gencin videosu kısa sürede gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6280bdada4c4583c4d25fd73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Boğazı'nda müsilajdan sonra yeni kabus Herkes kira artışlarını konuşurken bu da oldu! Kiracısını eve kilitleyip polise koştu Küme düşen Bursaspor'un kaptanına taraftar dayağı Güldür Güldür'ün ''yandaş medya'' skeci olay oldu Davutoğlu'ndan ''Altılı masadan ayrıl oyumuz sana'' diyen vatandaşa olay cevap Düğün arabası değil, boşanma davası arabası! Gören gözlerine inanamadı Erdoğan sosyal medya yasasının altını doldurdu: ''Dijital faşizm tehdit unsuru haline gelmiştir'' Deniz Seki'nin son halini görenler tanıyamadı, Bülent Ersoy'a benzettiler Gökçek’in eski başkan vekili Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ni karıştırdı