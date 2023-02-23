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  4. Sokak ortasında ''Akdeniz foku'' şaşkınlığı!

Sokak ortasında ''Akdeniz foku'' şaşkınlığı!

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerden yavru Akdeniz foku, sokakta dolaşırken görüntülendi. Vatandaşlar tarafından yakalanan Akdeniz foku, denize bırakıldı.

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