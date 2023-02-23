Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak ortasında ''Akdeniz foku'' şaşkınlığı! Sokak ortasında ''Akdeniz foku'' şaşkınlığı! 23 Şubat 2023 Perşembe Saat: 12:50 Güncelleme: 23 Şubat 2023 Perşembe 12:50 Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerden yavru Akdeniz foku, sokakta dolaşırken görüntülendi. Vatandaşlar tarafından yakalanan Akdeniz foku, denize bırakıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f736dfedd3c6292964dff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR video 5 saniyede çöken binadan mucize kurtuluş Dolandırıcıların yeni hedefi bu oldu 63'üncü saatte kurtarılan liseli genç o anları anlattı Prof. Dr. Celal Şengör deprem öncesi duyulan uğultunun sırrını açıkladı Deprem tüm şehri yıktı, Atatürk heykeli dimdik ayakta! Türkiye'nin konuştuğu züccaciye mağazasından yeni görüntü Deprem yeni binaları yıktı, 1980'lerde yapılan bu evleri yıkamadı Depremzede böyle isyan etti: ''Çadır yok. Naylon seralarda kalıyoruz!''