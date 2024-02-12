Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak ortasında av tüfekli saldırı kamerada Sokak ortasında av tüfekli saldırı kamerada 12 Şubat 2024 Pazartesi Saat: 00:00 Konya'da bir kişinin evinin önünde kendisini araç içerisinde bekleyen husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vurulduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c9357802e29b5dbb0c4e43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de yeşil sahalarda bir skandal daha: Kırmızı kart gören futbolcu sahaya bıçakla daldı İzmir'de bir taksiciye daha saldırı: Aracına aldığı kadın yüzünden darbedildi Jeff Bezos'un yüzen malikanesi Fethiye'de! İçinde neler var neler Nesli tehlikede olan çizgili sırtlan fotokapana yakalandı Bahçeli bunu da dedi: ''CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir'' Masaj salonuna fuhuş baskını: 7 gözaltı İstanbul'da olaylı gece! Polis havaya ateş açtı Suriyeli market sapığının cezası belli oldu Milyonluk kaza oyunu! 771 gram altını çalanlar arkadaşları çıktı