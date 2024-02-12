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  4. Sokak ortasında av tüfekli saldırı kamerada

Sokak ortasında av tüfekli saldırı kamerada

Konya'da bir kişinin evinin önünde kendisini araç içerisinde bekleyen husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vurulduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

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