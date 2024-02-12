Sokak ortasında av tüfekli saldırı kamerada

Konya'da bir kişinin evinin önünde kendisini araç içerisinde bekleyen husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vurulduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

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