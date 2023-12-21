Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak ortasında çatışma! Çok sayıda gözaltı var Sokak ortasında çatışma! Çok sayıda gözaltı var 21 Aralık 2023 Perşembe Saat: 08:00 Güncelleme: 21 Aralık 2023 Perşembe 08:00 Konya'da iş yeri kurşunlaması nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 grup, tüfek ve tabancalarla sokak ortasında çatıştı. Çatışma anı saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6583c675e6e16166c3051993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kan donduran vahşet: Öldürüp sobada yaktı 35 aracın camını patlatıp kayıplara karıştılar Tohumluk Vakfı’ndan tarihe not düşen eser: 100. Yılda 100 Kahraman Yılbaşı gecesinin vazgeçilmezi kuruyemişin fiyatı uçtu En Pahalı Moda Çekimi Halil Umut Meler'in suçladığı Emre Belözoğlu'ndan ilk açıklama Türkiye'nin 400 konaklı açık hava müzesi böyle görüntülendi 10 Kasım'da Atatürk’e hakaret yağdırmıştı; savunması ''pes'' dedirtti Doğalgaz patlaması binanın duvarlarını yıktı