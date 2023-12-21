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  4. Sokak ortasında çatışma! Çok sayıda gözaltı var

Sokak ortasında çatışma! Çok sayıda gözaltı var

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Konya'da iş yeri kurşunlaması nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 grup, tüfek ve tabancalarla sokak ortasında çatıştı. Çatışma anı saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

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