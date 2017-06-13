  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 13 Haziran 2017 21:45

Sokak ortasında çatıştılar!

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın zanlıları yakalandı. Olay anı MOBESE kameralarına yansıdı.

Video Galeri
İstanbulda gemide 212 kilo saf kokain ele geçirildi
İstanbulda gemide 212 kilo saf kokain ele geçirildi
Video Galeri
Oyun oynarken bacağına demir saplandı
Oyun oynarken bacağına demir saplandı
Video Galeri
42 bin Suriyeli Türkiyeden ülkesine döndü
42 bin Suriyeli Türkiyeden ülkesine döndü
Video Galeri
Ceylin son yolculuğuna uğurlandı
Ceylin son yolculuğuna uğurlandı
Video Galeri
'Ev hapsi cezası'na çarptırılan 'evsiz'in çaresizliği...
'Ev hapsi cezası'na çarptırılan 'evsiz'in çaresizliği...
Video Galeri
GAÜ 31inci dönem mezuniyet töreni
GAÜ 31inci dönem mezuniyet töreni