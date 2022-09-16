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  4. Sokak ortasında çekip vurdu! Korkunç cinayet kamerada

Sokak ortasında çekip vurdu! Korkunç cinayet kamerada

Kahramanmaraş’ta iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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