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  3. 09 Haziran 2017 09:15

Sokak ortasında cinsel taciz

Adana'da sokak ortasında kadınların arkasından yürüyerek cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen şüpheli polis tarafından yakalandı.

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Erdoğan: Terör örgütlerine karşı kararlı bir mücadele içindeyiz
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