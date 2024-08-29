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Sokak ortasında darbedilen kadına kimse yardım etmedi

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İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, kocası tarafından sokak ortasında darbedildi. ''Kimse yok mu?'' diyerek bağıran kadına, kimse yardım etmedi.

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