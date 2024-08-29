Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak ortasında darbedilen kadına kimse yardım etmedi Sokak ortasında darbedilen kadına kimse yardım etmedi 29 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 13:55 Güncelleme: 29 Ağustos 2024 Perşembe 13:55 İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, kocası tarafından sokak ortasında darbedildi. ''Kimse yok mu?'' diyerek bağıran kadına, kimse yardım etmedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d053bddc9dc27fba067aa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trabzonspor, Muhammed Cham transferini resmen açıkladı İstanbul'da yine motosikletli saldırı İstanbul'da taksi sorununu çözecek teklif kabul edildi Tayfun yıktı geçti: 54 yaralı, 1 kayıp Tarlada 1 TL, markette 38 TL: Ürünleri para etmeyince bedava dağıttı İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var Sahilde korkunç manzara: Limana milyonlarca balık ölüsü vurdu